Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, Örgüt ve AstraZeneca arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı COVAX adına COVID-19 aşısı tedariki için anlaşmaya varıldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında UNICEF, AstaZeneca'dan 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek.