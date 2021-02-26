Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 04:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
UNICEF, 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek
UNICEF, 85 ülkeye 170 milyon doz yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı sağlamak için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, Örgüt ve AstraZeneca arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı COVAX adına COVID-19 aşısı tedariki için anlaşmaya varıldı.
İmzalanan anlaşma kapsamında UNICEF, AstaZeneca'dan 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Birleşmiş Milletler UNICEF
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