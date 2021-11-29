Kyodo ajansının haberine göre hükümet, Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine ekledi.

Salı gününden itibaren ise tüm yabancılara sınırların kapatılacağı açıklandı.

Bu ülkelerden Japonya'ya ulaşan yolcular, önceden belirli tesislerde 10 gün karantinaya girecek ve bu sürenin 3, 6 ve 10. günlerinde PCR testine alınacak.

Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat öyküsü bulunan yolcuların, bu uygulamaya tabi tutulacağı daha önce duyurulmuştu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.

İsrail'de de koronavirüsün Omicron varyantına karşı, istisnai komite onayı dışında tüm yabancıların ülkeye girişi durdurulmuştu.