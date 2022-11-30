Japonya'da hükümet, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Orta Vadeli Savunma Programı" gibi 3 milli doktrini yıl sonuna dek güncellemeyi hedefliyor.

Savunma Bakanı Hamada Yasukazu ve Maliye Bakanı Şuniçi Suzuki ile bir araya gelen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, savunma bilançolarını ele aldı.

Bilançoların yıl sonuna kadar gözden geçirilmesi direktifi veren Kişida, savunma bütçesinin 2027 mali yılında, Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sine yükseltilmesi talimatı verdi.

Kişida: Savunma bütçesi 5 yıl içinde acilen artırılmalı

Görüşmede Kişida'nın "Savunma bütçesinin 5 yıl içinde acilen artırılması gerekiyor." dediği aktarılırken Bakan Hamada ise yeterli fonun sağlanması gerektiğini söyledi.

Talimat doğrultusunda iktidar koalisyonunun bütçe önerileri alınacak ve gerekli savunma kapasitelerinin sağlanması için ivedilikle finansman temin edilecek.

NATO ile orantı

Savunma eğilimli güvenlik politikaları uyguladığı bilinen Japonya'da yıllık savunma harcamalarına 2021 mali yılında, GSYİH'nin yaklaşık yüzde 1,2'si ayrıldı.

Başbakan Kişida'nın kabinesi, resmen kabul edildiği 2013'ten beri revize edilmeyen Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni (NSS), bu doğrultuda güncellemeyi amaçlıyor.

İktidar, gelecek 5 yıla yönelik NATO ülkeleriyle orantılı olarak savunma harcamalarını, GSYİH'nin yüzde 2'si ya da daha yukarısına taşımayı hedefliyor

Japonya Maliye Bakanlığına göre, hükümetin öngördüğü ulusal güvenlik güncellemelerini kapsayacak harcamalar için istikrarlı finansal kaynaklara ihtiyaç duyulacak.