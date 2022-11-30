Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 08:52Son Güncelleme: Kaynak: RT
Bloomberg: ABD, Rus Wagner grubunu "terörist örgüt" ilan edebilir
[Fotograf: AA]
Bloomberg, Biden yönetiminin Rus paralı asker grubu Wagner'i yabancı terörist örgüt ilan etmeyi değerlendirdiğini duyurdu.
Bloomberg'in haberine göre, kaynak olarak belirtilen ve ismi paylaşılmayan 2 kişi, nihai karara henüz varılmadığını söyledi.
ABD'de söz konusu adımın, Rusya'nın "terörü destekleyen ülke" ilan edilmesini talep eden grupları yatıştırmak için atılabileceği öngörülüyor.
Wagner'in terörist örgüt olarak nitelenmesinin cezai yükümlülük getireceği ve grubun operasyonlarına dünya çapında etki edebileceği aktarılıyor.
Rus hükümeti, Wagner ile resmi bağının olduğuna dair iddiaları reddediyor.
Sıradaki Haber
Güney Kore: Çin ve Rusya'ya ait savaş uçakları hava savunma sahamıza girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz