Japonya nüfus kriziyle mücadele için yeni strateji merkezi kurdu

Tokyo yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Takaiçi, ülke çapında düşen nüfus oranlarıyla mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni "Nüfus Stratejisi Merkezi" kurdu.

Merkezin açılışında konuşan Takaiçi, "Ülkenin en büyük sorunu nüfus azalması." dedi.

Kriz karşıtı önlemleri kapsamlı şekilde teşvik etmek için bu merkezi kurduklarını kaydeden Takaiçi, merkezin somut politikaları sayesinde, her vatandaşın "kendisinin tercih ettiği bölgede yaşamını sürdüreceği bir toplum" oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"Katma değer oluşturan yeni bölgesel ekonomiler" hedeflediklerini belirten Takaiçi, yerel belediye yönetimlerine nüfus düşüşüyle mücadelede destekler sağlayacaklarını dile getirdi.

Takaiçi, düşen nüfus oranlarıyla mücadele kapsamındaki önlemlerin ülke geneline yaygınlaştırılmasını amaçladıklarına dikkati çekerek, merkez kapsamında ilgili kabine üyelerine görevlerini tevdi etti.

Liderliğini Takaiçi'nin yapacağı merkez, sosyal güvenlik reformunun "fayda ve yük eksenli" gözden geçirilmesini, nüfus krizi kapsamlı önlemlerin kapsamlı uygulanmasını teşvik ve takip edecek.

Nüfus sorunu

Düşen doğum oranları ve yaşlı nüfusun artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarını artırma ve bölgesel kalkınma sahalarında problem oluşturuyor.

2023'te dönemin Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, ülke çapında düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) son yıllardaki tahminine göre, 2040'a kadar "65 yaş ve üstü kişilerin" genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.