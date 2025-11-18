Danimarka'da halk yerel seçim için oylarını kullanıyor

Danimarka medyasına göre, ülkedeki 98 belediye ve 5 bölgesinde görev alacak 2 bin 500'den fazla temsilci için sandık başına giden Danimarkalılar TSİ 22.00'a kadar oylarını kullanabilecek.

Anketler ise 2021'deki seçimde Danimarka'daki 98 belediyeden 44'ünü kazanan Başbakan Mette Frederiksen'in partisi Sosyal Demokrat Partisi'nin bugünkü seçimde düşüş yaşayabileceğini öngörüyor.

Sosyal Demokrat Partisi'nin 1938'den bu yana yapılan seçimlerde başkent Kopenhag'ı kazandığı da aktarılırken, Danimarka'daki yerel seçimde Türk kökenli adayların da bulunduğu belirtildi.

Bu arada, seçim kampanyalarının son haftasında siyasi partilerin internet sitelerine yönelik Rus yanlısı bir grubun siber saldırılar düzenlediği de kaydedildi.