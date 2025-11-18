İran: Nükleer tesislere verilen zarar nedeniyle uranyum zenginleştirme faaliyetimiz mümkün değil

Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Ülkedeki su krizi nedeniyle Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, "Gelecek aya kadar yağış olmazsa suyumuz kalmayacak, Tahran'ı tahliye etmeliyiz." şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine Muhacirani, "Cumhurbaşkanı'nın Tahran'ın tahliyesi ihtimaline ilişkin açıklamaları, sorumlu ve endişeli bir uyarı çerçevesindeydi. Bunun amacı kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır. Tahran'ı tahliye etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını talep eden bir karar tasarısı hazırlığına değinen Muhacirani, "İran'ın nükleer süreçlerine verilen zarar göz önüne alındığında uranyumun zenginleştirilmesi şu anda mümkün değildir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yazılı bir mesaj ilettiğini de aktaran Muhacirani, Riyad'a iletilen mektupta, hac işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin vurgulandığını belirtti.

Muhacirani, "Suudi Arabistan'ın özellikle savaş (haziranda İsrail ve ABD'nin saldırıları) sırasında gerçekleşen hacıların dönüşü konusunda çok iyi bir işbirliği içinde olması sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanı bu mesajında ​​İran'ın Suudi Arabistan'a olan şükranlarını dile getirdi." dedi.