Duman 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.11.2025 12:27

İran: Nükleer tesislere verilen zarar nedeniyle uranyum zenginleştirme faaliyetimiz mümkün değil

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, haziranda İsrail ve ABD'nin saldırılarında nükleer tesislerin zarar görmesi nedeniyle şu anda uranyum zenginleştirme faaliyetinin mümkün olmadığını söyledi.

İran: Nükleer tesislere verilen zarar nedeniyle uranyum zenginleştirme faaliyetimiz mümkün değil

Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Ülkedeki su krizi nedeniyle Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, "Gelecek aya kadar yağış olmazsa suyumuz kalmayacak, Tahran'ı tahliye etmeliyiz." şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine Muhacirani, "Cumhurbaşkanı'nın Tahran'ın tahliyesi ihtimaline ilişkin açıklamaları, sorumlu ve endişeli bir uyarı çerçevesindeydi. Bunun amacı kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır. Tahran'ı tahliye etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını talep eden bir karar tasarısı hazırlığına değinen Muhacirani, "İran'ın nükleer süreçlerine verilen zarar göz önüne alındığında uranyumun zenginleştirilmesi şu anda mümkün değildir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yazılı bir mesaj ilettiğini de aktaran Muhacirani, Riyad'a iletilen mektupta, hac işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin vurgulandığını belirtti.

Muhacirani, "Suudi Arabistan'ın özellikle savaş (haziranda İsrail ve ABD'nin saldırıları) sırasında gerçekleşen hacıların dönüşü konusunda çok iyi bir işbirliği içinde olması sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanı bu mesajında ​​İran'ın Suudi Arabistan'a olan şükranlarını dile getirdi." dedi. 

ETİKETLER
İran Nükleer silah
Sıradaki Haber
Kuzey Kore medyası: Güney Kore'nin nükleer denizaltı sahibi olması nükleer domino etkisi yaratır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Sivas’ta maden ocağında göçük: 1 kişiyi arama çalışması sürüyor
12:46
Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor
12:42
İlk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemeler başladı
12:34
Danimarka'da halk yerel seçim için oylarını kullanıyor
12:27
Prof. Dr. Gürbüz: Gıda zehirlenmesi belirtilerinin 24 saati aşması ciddi tehlike
12:25
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
FOTO FOKUS
Zabıtadan gençlere çevre dersi
Zabıtadan gençlere çevre dersi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ