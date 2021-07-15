Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya Moderna aşısını 12 yaş üstüne uygulamaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'ya ait COVID-19 aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onaylayacak.
Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülke geneli 18 yaş ve üstü kişilere uygulanan Moderna aşısının kapsamı genişletilecek.
Moderna'nın yerel ortağı Japon ecza devi Takeda kanalıyla bakanlığa iletilen son verilerin uzman heyetten onay alması bekleniyor.
ABD de Pfizer'ın aşını onaylamıştı
Onay sonrası Moderna aşısı Japonya genelinde 12 yaş ve üstü herkese uygulanabilecek.
ABD'li üretici Pfizer'ın COVID-19 aşısının 12 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasının onayı mayıs ayında verilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Japonya
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