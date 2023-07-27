Japonya: Kuzey Kore'nin adımlarını yakından izleyeceğiz

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Matsuno, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Matsuno, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yılı kutlamaları da dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarının, Japonya ve dünyanın barışını, güvenliğini tehdit ettiğini ve "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Matsuno, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için diğer ülkelerle çalışacaklarını aktardı.

Matsuno, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 27 Temmuz'da gerçekleştirdikleri görüşme hakkındaki soruyu yanıtsız bırakarak "Japon hükümetinin Kuzey Kore'nin her adımı hakkında yorum yapmaktan kaçınacağını" kaydetti.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri sürüyor

ABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.

USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.

Kuzey Kore, 18 Temmuz'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.

Japonya hükümeti, 19 Temmuz’da yaptığı açıklamada, füze denemesi yapan Pyongyang yönetimine protesto notası verildiğini kaydetmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 22 Temmuz'da, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi, 24 Temmuz’da ise Japon Denizi yönüne 2 kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Güney Kore Donanması sözcülerinden Jang Do Young, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin gönderdiği nükleer denizaltı USS Annapolis'in ülkeye ulaştığını bildirerek nükleer güçle çalışan ve konvansiyonel silahlara da sahip olan denizaltının çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'na demir attığını kaydetmişti.