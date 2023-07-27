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Dünya
AA 27.07.2023 14:06

Arizona'da yaklaşık 4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu Montana'da ortaya çıktı

ABD'nin Arizona eyaletinde 14 yaşındayken ortadan kaybolan otizmli kız çocuğu, 4 yıl sonra Montana'da ortaya çıktı.

Arizona'da yaklaşık 4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu Montana'da ortaya çıktı

Glendale Polisi Sözcüsü Jose Santiago, düzenlediği basın toplantısında, 14 yaşındayken ortadan kaybolan Alicia Navarro'nun, Kanada sınırına 64 kilometre uzaklıktaki küçük bir kasabada polis merkezine giderek kendini tanıttığını açıkladı.

Santiago, "Alicia Navarro tamamen güvende, sağlıklı ve mutlu." ifadesini kullanırken, Navarro'nun kimsenin kendisine zarar vermediğini ve tutsak olmadığını söylediğini aktardı.

 Alicia Navarro annesiyle kavuştu

Öte yandan emniyet yetkilileri, Navarro'nun annesi ile kavuştuğunu ve yaşattıkları için annesinden özür dilediğini kaydetti.

Şu anda 18 yaşında olan ve yüksek işlevli otizm teşhisi konan Navarro, 15 Eylül 2019'da ortadan kaybolmuş, annesi kızının internet üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemişti.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da dahil olduğu soruşturma kapsamında Navarro hakkında birçok ipucuna ulaşılmış ancak yeri tespit edilememişti.

Alicia Navarro'nun ortaya çıktığı yer, kaybolduğu yer olan Arizona'dan yaklaşık 1600 kilometre uzakta bulunuyor.

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