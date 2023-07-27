Kamboçya, Meta'nın tüm gözetim kurulu üyelerinin ülkeye girişini yasakladı

Phnom Penh Post'un haberine göre, Kamboçya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin, "egemenlik ilkesini sürdürmek ve sarsılmaz bağlılık ruhuyla Kamboçya’nın iç işlerine müdahaleyi engellemek için" Meta Platforms şirketinin 22 kişiden oluşan gözetim kurulu üyelerinin ülkeye girişini 4 Temmuz'dan itibaren yasakladığı kaydedildi.

Açıklamada, gözetim kurulu üyelerinden halihazırda Kamboçya'da bulunanların da 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in resmi Facebook hesabının geçici olarak Meta tarafından kapatılması nedeniyle böyle bir kararın alındığı vurgulanan açıklamada, "Kamboçya vatandaşlarının basın özgürlüğünün yanı sıra hayranı oldukları ve destekledikleri liderlerinden güvenilir haberler alma haklarının engellenmesi amaçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Meta gözetim kurulu, Başbakan Hun Sen'in ocakta paylaştığı bir videonun Facebook politikalarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek hesabı 6 ay boyunca askıya almıştı.

Bunun ardından Hun Sen de geçen hafta yaptığı açıklamada, 14 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabını kalıcı olarak kullanıma kapattığını duyurmuştu.

Hun Sen, 30 Haziran'daki bir başka açıklamasında ise Facebook’un uyguladığı çifte standarda ve ülkedeki muhalefete karşı "eylemsizliğine" dikkati çekerek, "Muhalefet, daha önce Facebook’u kullanarak Kamboçya Silahlı Kuvvetlerini isyana ve ülkenin başbakanını şiddet kullanarak derdest etmeye çağırmış fakat Facebook bunlara karşı hiçbir önlem almamıştı." şeklinde konuşmuştu.