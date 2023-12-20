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Dünya
AA 20.12.2023 07:43

Japonya, Kızıldeniz'de ABD liderliğindeki çok uluslu misyona katılmayı planlamıyor

Japonya'nın, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılara karşı ABD liderliğinde oluşturulan çok uluslu güvenlik girişimine katılmayı planlamadığı bildirildi.

Japonya, Kızıldeniz'de ABD liderliğindeki çok uluslu misyona katılmayı planlamıyor

Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Komutanı Amiral Sakai Ryo, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılara karşı ABD liderliğindeki güvenlik girişimine yönelik konuştu.

MSDF'nin Aden Körfezi'nde korsanlık karşıtı eylem planını sürdüreceğini kaydeden Sakai, Kızıldeniz'de ise aktif olmasının pek olası olmadığını bildirdi.

Japon Amiral, ABD liderliğinde oluşturulan çok uluslu güvenlik girişimine katılmayı planlamadıklarını kaydetti.

Sakai, savunma yetkililerinin, bölgede Husilerin saldırılarının oluşturduğu risk ve tehditlere yönelik Japonya'nın müttefikleri ve partnerleriyle bilgi paylaşımı yapacağını söyledi.

"Makul bir karar verilmesi ihtiyacına" değinen Sakai, yetkililerin, MSDF'nin nasıl müdahale edebileceğine yönelik görüş alışverişini sürdüreceğini bildirdi.

Aden Körfezi'nde korsanlık karşıtı faaliyetlerine 2009'da başlayan MSDF'nin bölgede görevli bir "Akebono" destroyeri ve P3C tipi devriye uçağı bulunuyor.

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