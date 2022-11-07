Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in nüfuzunu dengeleme arayışını sürdüren Japon hükümeti, ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkeleriyle iş birliğini artırma arayışında.

İngiliz Financial Times'ın haberine göre, İngiltere ve Japonya, güvenlik iş birliğini artırmak için gelecek ay askeri savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

İki ülke arası "Karşılık Erişim Anlaşması" (RAA) müzakerelerinin aralık ayında nihayete ermesi bekleniyor.

Müzakereler, Japon Başbakan Kişida Fumio'nun, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile mayısta Londra'da buluştuğu zirvede başlatıldı.

İki ülkenin yeni savaş uçağı geliştirme iş birliğine yönelik olası ortaklığın ayrıntılarının da anlaşmada yer alması bekleniyor.

Haberde, söz konusu anlaşmanın, Tokyo-Londra ilişkilerinin derinliğinin örneği olacağına dikkat çekilirken RAA ile Japonya'nın, Çin'in bölgesel nüfuzunu dengelemek için caydırıcılığı artırma ve savunma iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyeceği ifade edildi.

American Enterprise Institute (AEI) kuruluşu güvenlik uzmanlarından Zack Cooper, "Japonya ve İngiltere arasındaki RAA'nın, tarafların ortak tatbikatlarını kolaylaştıracağını" söyledi.