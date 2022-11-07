Elon Musk yaklaşık bir hafta önce 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla Twitter'ı devraldı.

O günden bu yana, personelin yarısı işten çıkarıldı ve kullanıcılardan onaylı hesap için ücret talep edildi.

Alınan sert önlemler, platformun dünyanın en zengin kişisi tarafından nasıl yeniden şekillendirileceğine dair bazı erken ipuçları sağladı.

Musk Pazar günü yaptığı açıklamada, "Twitter'ın dünyanın açık ara en doğru bilgi kaynağı haline gelmesi gerekiyor. Bizim görevimiz bu" dedi.

Tweet'i anında on binlerce yanıt aldı ve bu görevin nasıl gerçekleştirileceği konusunda hararetli tartışmalara yol açtı.

Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey ise, "Kime göre doğru?" diye sordu.

accurate to who? — jack (@jack) November 7, 2022

Elektrikli araç şirketi Tesla'yı (TSLA.O) ve roket firması SpaceX'i de yöneten Musk, geçen ay Twitter'ın "çok çeşitli bakış açılarına" sahip bir içerik denetleme konseyi oluşturacağını söyledi.

Musk ayrıca pazar günü yaptığı açıklamada, "parodi" hesabı olduğunu açıkça belirtmeden kimliğe bürünme yapan Twitter kullanıcılarının uyarı yapılmaksızın kalıcı olarak askıya alınacağını söyledi.

Twitter'ın daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınladığını, ancak yaygın doğrulamayı başlattığı için "istisnalar" dışında hiçbir uyarı olmayacağını söyledi.

Musk, "Bu, Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacak" dedi ve herhangi bir ad değişikliği yapmanın, doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacağını açıkladı.