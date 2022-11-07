Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da etnik çatışmalarda 8 kişi öldü
Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti.
Rivers Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Grace İringe-Koko, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Ahoada şehrinde Eze ve Ahoada etnik grupları arasında şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.
Çatışmalarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran İringe-Koko, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
İringe-Koko, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Ülkenin güneyindeki eyaletlerde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.
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