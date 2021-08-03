Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Şigeo Yamada ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Morgulov telefonda görüştü.

İkili, ülkenin kuzeyindeki Kuril Adaları ile adalar üzerindeki ekonomik faaliyetler dahil ikili barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesinde anlaştı.

Karşılıklı kabul edilebilir çözümün bulunması konusunda mutabakata varan iki mevkidaş, adalar üzerinde ortak ekonomik faaliyetler yürütülmesine sıcak baktı.

İkili, geçen hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in adalara ziyaretine yönelik ülkelerinin bakış açılarını da paylaştı.

Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.