Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın brifinginde, Myanmar ordusunun olağanüstü halin 2023 yılına kadar devam ettirmesi ve seçimlerin ertelenmesi kararına ilişkin şunları söyledi:

"Bu durum bizi doğru yola götürmüyor. Aksine demokratik yönetime dönülmesi, siyasi tutukluların serbest bırakılması, şiddete ve baskıya son verilmesi yönündeki çağrılarımızdan uzaklaştırıyor."

Myanmar'da 1 Şubat'taki darbeden bu yana çoğu kadın ve çocuk en az 930 kişinin güvenlik güçlerinin elinde hayatını kaybettiğine dikkati çeken Dujarric, aralarında siyasetçi, yazar, insan hakları savunucusu, gazeteci ve sivillerin bulunduğu binlerce kişinin de göz altında olduğunu belirtti.

Dujarric, Myanmar'daki darbenin ardından devam eden krizin, yardıma muhtaçlara erişimi, eğitim, sağlık ve COVID-19 salgınıyla mücadeleyi de engellediğini söyledi.

Olağanüstü hal 2 yıl uzatıldı

Myanmar'da darbeyle yönetime el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, 1 Ağustos'ta olağanüstü halin 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamış ve kendisini geçici hükümetin başbakanı ilan etmişti.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Protestolarda 939 kişi hayatını kaybetti

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 939 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.