Cisim pazartesi sabahı Shizuoka Eyaletine bağlı Hamamatsu şehrinde yaşayan bir kadın tarafından fark edildi ve polise bildirildi.

Basında çıkan haberlere göre, çapı yaklaşık 1,5 metre ve yüzeyi paslı göründüğü için demirden yapılmış olabilir.

Top denizden kıyıya vurmuş gibi görünüyor ve zıt taraflarda iki kilit noktası var.

Polis, nesnenin etrafındaki alanı 200 metrelik bir yarıçapta kordon altına aldı ve Japon Öz Savunma Kuvvetlerini arayarak ordudan patlayıcı olup olmadığını incelemesi için birini göndermesini istedi.

ABD'nin Çin'i bu ayın başlarında hava sahasında "casus balonu" uçurmakla suçlamasının ardından, gizemli yuvarlak cisim avı yoğunlaştı .

Pekin, nesnenin yanlışlıkla ABD hava sahasına giren bir meteorolojik araç olduğunu söyledi.