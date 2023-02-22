Sevilen akıllı telefon oyunu Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Android kullanıcıları için klasik uygulamasını geçen yıl güncelledikten sonra, yalnızca iki günlük bir hazırlık süresiyle kullanımdan kaldırıyor.

Şirket salı günü, "oyunun daha geniş oyun portföyü üzerindeki etkisi nedeniyle" perşembe günü Google Play Store'dan kaldırılacağını duyurdu.

Rovio, oyunun iPhone kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda kalacağını ve adının Red's First Flight olarak değiştirileceğini duyurdu.

İki düzineden fazla devam filmi, iki film uyarlaması ve bir Netflix şovu içeren devasa bir franchise sistemi başlatan uygulama, "oyunun indirildiği cihazlarda oynanabilir olmaya devam edecek.