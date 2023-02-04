Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
ABD Çin 'casus' balonunu düşürdü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Pekin ziyaretini ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusunca Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü.
Washington-Pekin hattında gözetleme balonu gerilimi...
ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusunca Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Pekin ziyaretini ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusunca Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/VsmGqzYSDK pic.twitter.com/2XYUdxAVX3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2023
Balonun düşürülmesinden kısa süre önce gazetecilerin balon krizine ilişkin sorusunu yanıtlayan Biden "İcabına bakacağız" demişti.
Amerikan Federal Havacılık İdaresi de güvenlik gerekçesiyle Güney Carolina eyaleti sahilinde 100 kilometrekarelik bir bölgede geçici sivil uçuş yasağı getirmişti.
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