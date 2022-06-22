Japonya'da gelecek ay düzenlenecek Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimleri için kampanya dönemi başladı.

6 yıllık dönem için seçilecek milletvekili adayları için resmi kampanya süreci 9 Temmuz gecesi sona erecek.

Her 3 yılda bir düzenlenen seçim için 10 Temmuz'da sandığa gidecek Japon seçmen, "Üst Meclis" olarak görülen Sangiin'deki 248 koltuğun yarısının geleceğini belirleyecek.

COVID-19'la mücadele vaatleri sürece yansıyabilir

Japonya geneli tek koltuklu seçim bölgelerinden 74 koltuğun, nispi temsil yönetimiyle ise 50 koltuğun geleceğine karar verilecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen ham madde fiyatlarıyla mücadele politikalarının kampanya dönemine etki etmesi bekleniyor.

COVID-19 ile mücadele, bölgesel tehditlere karşı ulusal güvenlik politikaları ile olası anayasa değişikliğine yönelik vaatler de sürece yansıyabilir.

Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito halihazırda Sangiin'de 137 koltuğun sahibi.

Meclis aritmetiği, Anayasal Demokrat Partinin (CDP) liderlik ettiği muhalefet cephesinin 95 koltuğu ile diğerlerinden oluşuyor.

Ekim 2021 seçimlerinde koalisyon hükümeti, daha güçlü yetkilere sahip ve 465 koltuklu Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) çoğunluğunu korumuştu.