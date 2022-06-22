The New York Times'ın bildirdiğine göre Pentagon, zanlının adını veya dört askerin yaralandığı saldırının nedenini açıklamayı reddetti, ancak askerin bir patlayıcı uzmanı olduğunu söyledi .

Hava Kuvvetleri sözcüsü Ann Stefanek, havacının Suriye'deki bir görev gezisinden eve döndükten sonra gözaltına alındığını ve ABD'de tutulduğunu söyledi.

Stefanek yaptığı açıklamada, "Devam eden bir soruşturmanın parçası olarak, 16 Haziran'da Suriye'nin Yeşil Köyü'ndeki saldırıyla bağlantılı olarak bir havacı ABD'de gözaltına alındı" dedi.

Soruşturmadaki bilgileri inceledikten sonra, havacının komutanı onu duruşma öncesi hapse koyma kararı aldı.

Suriye'nin Deir ez Zor eyaletindeki Yeşil Köy'deki üsse 7 Nisan'da düzenlenen saldırıda dört ABD askeri travmatik beyin yaralanmaları yaşadı.