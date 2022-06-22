Belçika'nın Leuven kentinde 10 yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan 47 yaşındaki Satoko Kishimoto, şu anda evinden yaklaşık 10 bin kilometre uzakta, 500 bin kişilik bir mahalle olan Suginami şehrinin belediye başkanı.

Kishimoto, Amsterdam'daki kar amacı gütmeyen Ulusötesi Enstitü'de ​​proje koordinatörü olarak çalışıyor ancak son haftalarda bizzat kampanya yapmak için Japonya'ya seyahat etmişti.

Kishimoto'nun kocası Olivier Hoedeman, seçim sonucunun yine de "büyük bir sürpriz" olduğunu ve en küçük oğulları hala ortaokulda olduğu için Japonya'ya taşınma konusunda henüz kararlı olmadıklarını söyledi.

Hoedeman, Flaman radyosuna şunları söyledi: "COVID-19 krizi sırasında, her şey çevrimiçiyken Satoko, Leuven'den Japonya'daki çevrimiçi kamuoyu tartışmalarına çok katıldı.

Satoko siyasetle çok ilgileniyor ve Amsterdam'daki Ulusötesi Enstitüsü için yaptığı çalışmalar sayesinde siyaset hakkında da çok şey biliyor. Japonya'daki ilerici hareketle çok popüler oldu ve Suginami'de belediye başkanlığına aday olması istendi.

Satoko, hayatının ilk 25 yılını Japonya'da yaşadı. Ondan sonra Hollanda'ya ve ardından 10 yıldan fazla bir süredir birlikte yaşadığımız ve şimdi iki çocuğumuz olan Leuven'e taşındı.

Seçim sonucu büyük bir sürpriz oldu. uhafazakar belediye başkanını görevde yendi. Görünüşe göre, siyasi mesajı birçok vatandaşa hitap etti. Satoko daha az özelleştirme ve daha fazla vatandaş katılımı istiyor.”

Su özelleştirmesine alternatifler üzerine bir kitabın editörlüğünü yapan Kishimoto, rakiplerinin Belçika'daki ikametgahı konusundaki eleştirilerini değiştirmeyi başardıktan sonra sadece 200 oyla kazandı.

Aile tarafından tartışılan bir seçenek kapsamında, Kishimoto Japonya'da yaşamak için geri dönecek ve ailenin geri kalanı daha sonraki bir tarihte ona katılacak.