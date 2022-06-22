Avrupa'da Ukrayna ile Rusya arasındaki savşın ardından çıkan enerji krizi büyümeye devam ederken, son açıklama Çekya'dan geldi.

Bartuska, Brüksel merkezli gazetecilere verdiği demeçte , "Temelde 1973 petrol şokunun tekrarını yaşıyoruz... Bu kış doğalgaz kesilirse, insanlarımızı sıcak tutmak ve elektrik yapmak için her şeyi yakacağız" dedi.

Euractiv tarafından belirtildiği gibi. Bakan'ın yorumları, 1 Temmuz'da başlayacak ve altı ay sürecek olan AB Konseyi Çek Başkanlığı'ndan önce geldi.

Yetkiliye göre, Avrupa ülkeleri LNG tedarikçileriyle uzun vadeli sözleşmeler imzalarsa, ısıtma mevsiminden önce AB'ye gaz sağlamak hala mümkün. Avrupa Komisyonu geçmişte bunları imzalamaya isteksizdi, ancak Bartuska'ya göre durum değişti.

“Bunu bir yıl önce, yarım yıl önce veya dört ay önce yönetimden duymazdınız. Üye devletlerin hayatta kalması gerektiği konusunda net bir anlayış var, hükümetlerin de kışı atlatması gerekiyor” dedi.