Japonya Başbakan Suga Yoşihide, Tokyo ile çevresindeki Çiba, Saitama ve Kanagawa eyaletlerinde COVID-19 vakalarının yeterli seviyede düşüş trendi göstermediğini anlattı.

Salgın tedbirlerinin kritik dönüm noktasına ulaştığını belirten Suga, COVID-19'a karşı bölge halkının yaşam ve geçimini korumak için OHAL'in iki hafta süreyle uzatılması gerektiğini ifade etti.

Suga, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ile COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi'den konuya ilişkin brifing aldı.

Konuya ilişkin çevrim için görüşmede konuşan Tokyo, Saitama, Çiba valileri bölgelerinde COVID-19 vakalarının düşüş trendi sergilemesine rağmen halk nezdinde endişelerin sürdüğünü, Kanagawa valisi ise çevre eyaletlerdeki durumun yakından izlendiğini söyledi.