Japonya Başbakanı Suga: Tokyo'da OHAL iki hafta uzatılmalı
Japonya Başbakan Suga Yoşihide, başkent Tokyo ve çevresinde uygulanan OHAL'in iki hafta uzatılması gerektiğini söyledi.
Japonya Başbakan Suga Yoşihide, Tokyo ile çevresindeki Çiba, Saitama ve Kanagawa eyaletlerinde COVID-19 vakalarının yeterli seviyede düşüş trendi göstermediğini anlattı.
Salgın tedbirlerinin kritik dönüm noktasına ulaştığını belirten Suga, COVID-19'a karşı bölge halkının yaşam ve geçimini korumak için OHAL'in iki hafta süreyle uzatılması gerektiğini ifade etti.
Suga, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ile COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi'den konuya ilişkin brifing aldı.
Konuya ilişkin çevrim için görüşmede konuşan Tokyo, Saitama, Çiba valileri bölgelerinde COVID-19 vakalarının düşüş trendi sergilemesine rağmen halk nezdinde endişelerin sürdüğünü, Kanagawa valisi ise çevre eyaletlerdeki durumun yakından izlendiğini söyledi.