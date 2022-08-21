Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya Başbakanı Kişida koronavirüse yakalandı
[Fotograf: AA]
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun COVID-19 testi pozitif sonuçlandı.
Kabine Sekretaryası, Kişida Fumio'nun, eşi Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığını duyurdu.
Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırmıştı.
Yaz tatiline 15 Ağustos'ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos'ta görevine dönmeyi planlıyordu.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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