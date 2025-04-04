Japonya Başbakanı İşiba, ABD'nin tarife uygulamasını "ulusal kriz" olarak niteledi

Kyodo News'un haberine göre, İşiba, Trump'ın Japonya'dan ABD'ye ithalata yüzde 24'lük tarife uygulanması kararını parlamento oturumunda değerlendirdi.

Japonya'nın, ABD'nin uygulayacağı tarifelerden muafiyet talep etmesine rağmen karşılıklı tarife uygulanan ülkeler arasında yer almasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren İşiba, bu durumun "ulusal kriz" olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

İşiba, hükümete, ABD'nin uyguladığı tarifelere "en etkili şekilde" karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, basın mensuplarına açıklama yapan İşiba, içinde bulundukları koşullar altında Trump ile ABD'de yüz yüze görüşmenin "en iyisi" olacağını söyledi.

İşiba, ABD Başkanı Trump ile telefonla görüşmesi ayarlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Trump, Japonya'ya tarife uygulamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Bu kapsamda, ABD'nin Japonya'dan ithalatına yüzde 24 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştı.

Japonya hükümeti, Trump'ın tarife hamlesi kapsamında çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 25 ek gümrük vergisinden muaf tutulması için talepte bulunmuştu.