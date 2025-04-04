New York Üniversitesi, okul kampüsündeki mescide yapılan saldırıyı kınadı

NYU yönetimi, üniversitenin kampüs güvenliğinden sorumlu başkan yardımcısı Fountain Walker tarafından yapılan yazılı açıklamayla okul bünyesinde Müslüman öğrencilerin mescit olarak kullandıkları bir alanın tahrip edilmesini kınadıklarını duyurdu.

Walker, açıklamasında, "Bu dini mekanın tahrip edilmesi karşısında hepimizin bir şok ve tiksinti duygusunu paylaştığından eminim. Bu, vandalizm, nefret dolu ve iğrenç bir harekettir. Kampüs topluluğumuzun kapsayıcılığıyla tamamen çelişmektedir. NYU buna karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir ve bunu kınamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Saldırıyla ilgili üniversitenin kampüs güvenlik departmanının soruşturma başlattığını belirten Walker, New York Polis Departmanı (NYPD) Nefret Suçları Görev Gücü'nün de konuya dahil olduğu bilgisini paylaştı.

"Bu münferit bir olay değil"

NYU İslam Merkezi adına yapılan açıklamada ise Müslüman öğrencilerin ibadet yaptığı Bobst Kütüphanesi'ne yönelik saldırının tek başına ele alınmaması gerektiği, ülkede artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile bağlantılı olduğunun altı çizildi.

Merkezin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Bu olay münferit bir olay değil. Müslüman topluluğumuzdaki birçok kişi son yıllarda artan İslamofobi ve Müslüman karşıtı söylemlere katlanmak zorunda kaldı. İbadet alanımızda yaşananlar, Müslümanların ülke çapında karşılaştığı daha geniş ayrımcılığı ve zorlukları yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Saldırının, Müslümanların en kutsal dönemi olan ramazan ayının hemen ardından gerçekleşmesinin "daha acı verici" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür davranışları normalleştiremeyiz ve normalleştirmeyeceğiz." ifadeleriyle olaya tepki gösterildi.

Açıklamada, NYU kampüsündeki Müslüman öğrencilerin ibadethanesinde, söz konusu nefret saldırısı sonucu meydana gelen tahribatın izlerinin en kısa zamanda silinmesi için üniversite yönetimiyle hareket edildiği kaydedildi.