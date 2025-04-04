ABD Başkan Yardımcısı Vance'den, Le Pen'in suçlu bulunmasına tepki

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'de hizmet veren Newsmaxe televizyon kanalına verdiği röportajda, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen'in, bazı cumhurbaşkanlığı anketlerinde önde olduğunu ifade etti.

Le Pen'in "kendisinin değil ekibinin suçlandığı küçük bir suçlama" yüzünden suçlu bulunduğunu savunan Vance, "Onu hapse atmaya ve oy pusulasından çıkarmaya çalışıyorlar. Bu demokrasi değil." dedi.

Vance, "Dostlarımızın bizim değerlerimizi paylaşmasını istiyoruz ve Avrupalılar kesinlikle yüzde 100 dostumuzdur ancak muhalefet liderlerini hapse atmaya çalışmaya devam ederlerse ve kendi sınırlarına saygı göstermeyi bırakırlarsa bu ilişki gerilecek ve test edilecektir." ifadesini kullandı.

61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk günü 14 Şubat'ta yaptığı ve Avrupa'ya karşı en çok endişelendiği tehdidin "içeriden gelen tehdit" olduğunu söylediği konuşmasını hatırlatan Vance, şöyle devam etti:

"Avrupa basını, bunun Avrupa karşıtı bir konuşma olduğunu söyledi. Ben aslında bunun Avrupa yanlısı bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Biz Avrupa'yı, Avrupalıları seviyoruz. Elbette (Avrupa) kültürel olarak dünyada çok önemli ve ABD de temelde Avrupa'dan geldi ancak Avrupa'ya yönelik en büyük tehdidin Çin ya da Rusya olmadığını, en büyük tehdidin içeriden geldiğini takdir etmeliyiz."

Vance, Avrupalı liderlerin bir yandan "Moskova'nın Avrupa için en büyük tehdit olduğunu" savunduğunu ancak aynı zamanda Rusya'dan milyarlarca dolarlık doğal gaz satın almayı sürdürdüğünü ifade ederek, kıtaya karşı en büyük tehdidin "temel kültürel dayanaklarını yok eden" göç politikaları, onları "daha az rekabetçi hale getiren" ekonomi politikaları ve ulusal güvenlik politikaları olduğunu söyledi.

Avrupa'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 1'ini, ABD'nin ise yüzde 3 ve 4 civarını savunmaya harcadığını dile getiren Vance, Avrupa'da "söylem ve gerçeğin örtüşmediğini" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve kıdemli danışmanı milyarder Elon Musk da Le Pen'in suçlu bulunmasına tepki göstermişti.

Ne olmuştu?

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, Avrupa Birliği'ne (AB) ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lidere, 31 Mart'ta 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 sene hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.