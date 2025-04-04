Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2025 21:20

BM: Gazze'de gıda stoklarımız tükenmek üzere

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de gıda stoklarının tükenmek üzere olduğunu ve yardım programlarının malzeme olmadığı için kapatıldığını bildirdi.

BM: Gazze'de gıda stoklarımız tükenmek üzere

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de hijyen koşullarının da kötüleşmeye devam ettiğini, bunun kamu sağlığı için risk oluşturduğunu söyledi.

Dujarric, bölgedeki meslektaşlarının pire ve uyuz istilaları oluşmaya başladığı konusunda uyardığını belirterek, bunlarla mücadele etmek için kimyasal malzemelere ihtiyaç olduğunu, sınır kapılarının ise hala kapalı olduğunu aktardı.

Dünya Gıda Programı'nın da Gazze'de gıda stoklarının tükenmek üzere olduğunu bildirdiğini kaydeden Dujarric, malzeme olmadığı için fırınlar gibi diğer yardım programlarının da kapatıldığını dile getirdi.

Dujarric, kamu düzeninde oluşmaya başlayan sıkıntılara da değinerek, yağmalama vakalarının gerçekleştiğini belirtti.

Gazze halkının insani yardımların girişinin sağlandığı sınır kapılarının kapalı olduğunu bildiğine işaret eden Dujarric, "İnsanlar gıda gelemeyeceğini biliyor. Yağmalama son çare olarak görülüyor. İnsanlar çaresiz." ifadelerini kullandı.

Dujarric, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki duruma da değinerek, binlerce kişinin yerinden edildiğini ve İsrail'in operasyonları nedeniyle evlerine dönemediğini kaydetti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze Soykırımı Gıda
Sıradaki Haber
New York Üniversitesi, okul kampüsündeki mescide yapılan saldırıyı kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:34
Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
00:33
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği başladı
00:17
İİT'den, katil İsrail'in saldırılarına kınama
00:05
Rusya: Ukraynalı komutanlar ile Batılı eğitmenleri tahrip bombalı füzeyle vurduk
23:44
Filistin Kızılay: İsrail'in öldürdüğü 15 insani yardım çalışanı için bağımsız soruşturma yapılmalı
23:40
Zelenski: Koşulsuz ateşkesten sonra Rusya ile müzakere mümkün olabilir
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
FOTO FOKUS
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ