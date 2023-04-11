Japonya, askeri faaliyetleri gerekçesiyle Çin'e endişelerini iletti

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, Tokyo'da, denizcilik işleri kapsamlı yüksek düzeyli istişare toplantısı düzenledi.

Mayıs 2019 sonrası ilk kez yüz yüze düzenlenen istişare toplantısında Japonya, ulusal karasuları çevresinde Çin'in artan askeri faaliyetleri gerekçesiyle taşıdığı derin endişeleri iletti.

Tayvan Boğazında barış ve istikrarın önemini vurgulayan Japonya, Doğu Çin Denizindeki ihtilaflı bölgede Çin'in tek taraflı doğal gaz çıkarmasına yönelik kaygılarını da aktardı.

Görüşmede iki ülke yetkilileri, söz konusu bölgede ortak gaz projesini kapsayan 2008 tarihli ikili anlaşmanın uygulamasına yönelik karşılıklı çalışma niyetlerini teyit etti.

Yüksek düzeyli iletişimin sürdürülmesinde anlaşan iki ülke yetkilileri, Japonya-Çin savunma otoriteleri arasında kurulan acil durum hattının faaliyete alınacağını taahhüt etti.