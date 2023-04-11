Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2023 06:59

Japonya, askeri faaliyetleri gerekçesiyle Çin'e endişelerini iletti

Japon hükümeti, Çin'in Japonya ulusal karasuları çevresinde artan askeri faaliyetleri gerekçesiyle taşıdığı "derin endişeleri" bu ülkeye bildirdi.

Japonya, askeri faaliyetleri gerekçesiyle Çin'e endişelerini iletti
[Fotograf: Reuters]

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, Tokyo'da, denizcilik işleri kapsamlı yüksek düzeyli istişare toplantısı düzenledi.

Mayıs 2019 sonrası ilk kez yüz yüze düzenlenen istişare toplantısında Japonya, ulusal karasuları çevresinde Çin'in artan askeri faaliyetleri gerekçesiyle taşıdığı derin endişeleri iletti.

Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği

Tayvan Boğazında barış ve istikrarın önemini vurgulayan Japonya, Doğu Çin Denizindeki ihtilaflı bölgede Çin'in tek taraflı doğal gaz çıkarmasına yönelik kaygılarını da aktardı.

Görüşmede iki ülke yetkilileri, söz konusu bölgede ortak gaz projesini kapsayan 2008 tarihli ikili anlaşmanın uygulamasına yönelik karşılıklı çalışma niyetlerini teyit etti.

Yüksek düzeyli iletişimin sürdürülmesinde anlaşan iki ülke yetkilileri, Japonya-Çin savunma otoriteleri arasında kurulan acil durum hattının faaliyete alınacağını taahhüt etti.

ETİKETLER
Japonya Çin
Sıradaki Haber
Nijerya'da kaçırılan 80 kişi için fidye istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:58
İngiltere "en yıkıcı" doktor grevine hazırlanıyor
07:31
Filipinler ve ABD, şimdiye kadarki en büyük ortak askeri tatbikatı başlattı
07:08
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi
07:05
Brezilya'daki sellerde binlerce kişi evsiz kaldı
06:58
ABD Rusya'nın WSJ muhabirini "haksız yere tutukladığı" kanaatine vardı
07:07
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
FOTO FOKUS
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ