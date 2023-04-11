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Dünya
AA 11.04.2023 06:48

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'ın batısındaki Batı Darfur Valiliği, güvenlik gerekçesiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi
[Fotograf: Reuters]

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Vali Hamis Abdullah Abbeker başkanlığındaki eyalet güvenlik komitesi, ülkenin batı komşusu Çad sınırında yer alan Fora Baranga Mahallesi'nde yaşanan güvenlik sorunları sebebiyle eyalette bir ay süreyle OHAL ilan etti ve iki hafta süreyle 19.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirdi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Batı Darfur eyaletinde iki kişinin "esrarengiz şekilde öldürülmesinin" ardından kabileler arasında gerginliğin başladığı ileri sürüldü.

117 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, 17 Ocak'ta, Batı ve Güney Darfur eyaletlerindeki kabile çatışmalarının yaşandığı bölgelerde 117 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve 3 bin 500 kişinin Çad'a sığındığını açıklamıştı.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlak ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

BM rakamlarına göre, Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti

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