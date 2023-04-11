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Dünya
AA 11.04.2023 06:38

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki protestoya müdahalesinde 31 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri, Yahudi yerleşimcilerin İsrailli aşırı sağcı bakanların öncülüğünde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği yürüyüşü protesto eden Filistinlilere müdahale ederek 31 kişiyi yaraladı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki protestoya müdahalesinde 31 Filistinli yaralandı
[Temsili fotoğraf: AA]

İsrail güçleri, söz konusu yürüyüşü protesto amacıyla Beyta beldesinde düzenlenen gösteriye kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Beyta beldesinde 22'si kauçuk kaplı mermiden yaralanan olmak üzere 31 kişiye tıbbi müdahalede bulundu.

Ayrıca göz yaşartıcı gazdan etkilenen 185 kişiye de olay yerinde ilk yardım yapıldı.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar ve çok sayıda milletvekilinin öncülük ettiği binlerce Yahudi yerleşimci, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Beyta beldesi yakınında İsrail kanunlarına göre de "kaçak" inşa edilen yerleşim birimi Evyatar’a destek yürüyüşü düzenlemişti.

İsrail güçlerinin yoğun koruması altındaki yürüyüşe, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı ve ırkçı görüşleriyle öne çıkan partilerden "Yahudi Gücü"nün lideri Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook ve Zvi Sukkot gibi isimler öncülük etmişti.

Kaçak yerleşimler İsrail “hukukuna” göre de yasa dışı

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı, buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri de yasa dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu kaçak yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

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