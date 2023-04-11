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Dünya
AA 11.04.2023 06:55

ABD Rusya'nın WSJ muhabirini "haksız yere tutukladığı" kanaatine vardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Rusya’da casusluk suçlaması ile tutuklanan Amerikan vatandaşı gazeteci Evan Gerşkoviç'in “haksız bir şekilde tutuklandığına” kanaat getirdiği duyuruldu.

ABD Rusya'nın WSJ muhabirini "haksız yere tutukladığı" kanaatine vardı
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Bakan Blinken, Evan Gerşkoviç'in haksız bir şekilde Rusya tarafından tutuklandığına karar verdi.” denildi.

ABD yönetiminin Wall Street Journal gazetesi muhabiri Gerşkoviç'e her türlü destek vereceği kaydedilen açıklamada, “Gazetecilik suç değil. Kremlin’i Rusya’daki bağımsız sesleri bastırmasından ve gerçeğe karşı sürdürdüğü savaştan dolayı kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hem Gerşkoviç, hem de daha önce tutuklanan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Rus Dışişleri Bakanlığına akredite olan Gerşkoviç, 29 Mart günü Urallar'ın Yekaterinburg kentinde yaptığı bir haber sırasında gözaltına alınmış, ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Gerşkoviç'e yönelik suçlamaların ciddi nitelikte olduğunu ve “gazetecilik statüsünü yasa dışı eylemlerine kılıf olarak kullanarak gizli bilgileri elde etmeye çalışırken suçüstü yakalandığını” iddia etmişti.

Gerşkoviç​​​​​​​'in 18 Nisan'da mahkemeye çıkarılması beklenirken, tutukluğunun onaylanması ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, ABD'li asker emeklisi 52 yaşındaki Paul Whelan bir arkadaşının düğün töreni için gittiği Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.

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