Japon şirket Ay'a araştırma aracı gönderecek

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, iSpace'den yapılan açıklamada, şirketin, ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 2020'de Ay'a uzay aracı, 2021'de de Ay'ın yüzeyinde araştırma yapmak amacıyla gezgin araç göndereceği belirtildi.

iSpace'in kurucusu ve üst yöneticisi Takeşi Hakamada, "SpaceX'in insanların uzayda yaşamasını sağlama vizyonunu paylaşıyoruz" dedi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı Ay'a götüreceğini duyurmuştu. Ay'ın yörüngesini katetmeyi öngören seferin, 2023'te yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA