Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir sanatçı maske tasarımını bir adım öteye taşıyor. Gerçek yüzleri maskeye dönüştürüyor.

Japon sanatçı Shuhei Okawara, maskelerini yapmak istediği kişilerden belli bir ücret karşılığında yüzlerinin kullanım hakkını satın alıyor.

Daha sonra yüzün üç boyutlu taramasını yaparak, yüksek çözünürlüklü birkaç fotoğrafı üst üste bindiriyor.

Ortaya çıkan maskeler yaklaşık 780 euroya satılıyor.

[Fotoğraf: Reuters]