Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'de askeri helikopter denize düştü: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'de Deniz Kuvvetlerine bağlı bir arama kurtarma helikopteri, Akdeniz kıyısındaki Oran kenti açıklarında düştü. Kazada 3 asker öldü.
Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı MS-25 Merlin tipinde bir arama kurtarma helikopteri Oran kentinin yaklaşık 2 deniz mili açığında düştü.
Teknik bir talim uçuşu sırasında gerçekleştiği aktarılan kazada 3 asker hayatını kaybetti.
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