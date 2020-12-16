Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas, AB’nin "yabancı göçmenlerin iadesi" teklifini reddetti
[Fotoğraf: Getty]
Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Göç ve Sınır Güvenliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği’nin Fas deniz sınırları içinden geçerek kıtaya gelen yabancı düzensiz göçmenlerin Fas'a iade edilmesi teklifini kabul etmediğini duyurdu.
Fas Göç ve Sınır Güvenliği Kurumu Müdürü Halid Zeruali'nin yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta içerisinde Fas'ı ziyaret eden AB Göç Birimi Temsilcisi Eva Johansson’un, yabancı düzensiz göçmenlerin iade edilmesi ile ilgili teklifinin reddedildiğini belirterek, “Her ülke kendi vatandaşlarıyla ilgili sorumluluğu üstlenmelidir" ifadelerini kullandı.
Fas’ın sınır güvenlik birimlerinin geçen sene 74 bin düzensiz göçmeni engellediğini belirten Zeruali, bu sene içerisinde 32 bin yasa dışı göç girişiminin engellediğini kaydetti.
COVID-19 salgını nedeniyle göçmen şebekelerinin yöntem değiştirdiğine dikkat çeken Zeruali, “Sınırların kapalı olması nedeniyle göçmen şebekeleri geçiş rotalarını Afrika’dan Kanarya Adalarına çevirdi” dedi.
Etiketler: Avrupa Birliği Düzensiz Göçmenler
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