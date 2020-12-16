Fas Göç ve Sınır Güvenliği Kurumu Müdürü Halid Zeruali'nin yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta içerisinde Fas'ı ziyaret eden AB Göç Birimi Temsilcisi Eva Johansson’un, yabancı düzensiz göçmenlerin iade edilmesi ile ilgili teklifinin reddedildiğini belirterek, “Her ülke kendi vatandaşlarıyla ilgili sorumluluğu üstlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Fas’ın sınır güvenlik birimlerinin geçen sene 74 bin düzensiz göçmeni engellediğini belirten Zeruali, bu sene içerisinde 32 bin yasa dışı göç girişiminin engellediğini kaydetti.

COVID-19 salgını nedeniyle göçmen şebekelerinin yöntem değiştirdiğine dikkat çeken Zeruali, “Sınırların kapalı olması nedeniyle göçmen şebekeleri geçiş rotalarını Afrika’dan Kanarya Adalarına çevirdi” dedi.