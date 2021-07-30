Dünya, Türk İHA ve SİHA'larının başarısını ve Türkiye'nin 2020 yılında bölgesel sorunlarda gösterdiği etkinliği konuşuyor.

Japon yayın kuruluşu Nikkei, Baykar Savunma'nın geçen hafta tanıttığı Muharip İnsansız Uçak Sistemi "MİUS" un başarısını ele alan bir makale yayımladı.

Makalede, Türkiye'nin insansız hava araçları dahil savunma alanında elde ettiği başarılar anlatıldı. Çatışmalarda SİHA'ların ''sonuç değiştirici'' rolüne vurgu yapıldı.

"2020 Türkiye'nin gücü konusunda dönüm noktası oldu"

Makalede Amerikalı Eski Dışişleri Bakanlığı mensubu, jeopolitika danışmanı Richard Outzen'ın bu ay yazdığı bir rapora da yer verildi.

Outzen, bu raporda 2020'nin Türkiye'nin gücü konusunda dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Outzen, ''Türkiye'nin sert gücünü nasıl kullanabildiğini ispatladığını, bu nedenle büyük bir güç olarak kabul edilmesi gerektiğini'' kaydetti.

Türkiye, ''ekonomik ve askeri güçten ziyade harekete geçme yeteneğine sahip bir güç'' ifadesini de kullandı.