Kyodo ajansının haberine göre, 82 yaşındaki manga çizeri Matsumoto, "Uzay Korsanı Kaptan Herlock" isimli eserini, kasım ayında İtalya'nın Torino kentinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü hastaneye bağışlayarak vefasını gösterdi.

Üzerinde İtalyanca "Her şey düzelecek" mesajının yer aldığı manga çiziminin bağışlanmasına ilişkin konuşan Matsumoto, tedavi gördüğü hastaneye şükranlarını sunmak ve karşılık vermek istediğini söyledi.

Hastane yönetimi de çizerin bağışının "asil bir ruhu" temsil ettiğini kaydederek, teşekkürlerini aktardı.

Online müzayedede 7 bin euroya (52 bin 800 lira) satılan eserin geliriyle, salgında tıbbi ekipman sıkıntısı çeken hastaneye virüse karşı koruyucu ekipman tedarik edilecek.