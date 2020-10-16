"Fukuşima nükleer santralindeki radyoaktif soğutma suyu denize bırakılacak "

Japon medyası, Tokyo hükümetinin bu yönde karar aldığını yazdı.

Buna göre, 2011 yılındaki kazadan bu yana toplanan bir milyon litreden fazla atık su denize dökülecek.

Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama ise henüz kesin bir karar verilmediğini belirtti.

Ancak hükümetin en kısa zamanda konuyu ele alacağını duyurdu. Konuyla ilgili resmi açıklamanın bu ay içerisinde yapılması bekleniyor.

Çevreciler ve halk karşı çıkıyor

Uzmanlar, suyun kontrollü olarak denize bırakılmasını savunuyor.

Santralin atık su kapasitesinin dolmak üzere olduğu ve tutulan radyoaktif suyun sel ve nükleer serpinti riskini artırdığı vurgulanıyor.

Atık suyun santraldeki temizleme çalışmalarını da engellediğine dikkat çekiliyor.

Suyun denize bırakılmadan önce iki aşamalı arındırma işleminden geçeceği ve bunun iki yıl süreceği ifade ediliyor.

Çevreciler ve bölge halkı ise buna karşı çıkıyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda, santraldeki üç reaktör hasar görmüş, on binlerce kişi yaşanan sızıntı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.