Ankara-Washington hattında karşılıklı ziyaretler sıklaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer Başkent'te temaslarını sürdürüyor. Palmer ile teknik bir görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ikili siyasi konuları masaya yatırıyor.

James Jeffrey Türkiye'ye geldi

Bu görüşmeler devam ederken Türkiye, ABD'den önemli bir konuğu daha ağırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da. Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ele alınacak.

ABD Suriye'de 200 asker bırakmak istiyor

ABD'nin bölgede 2 bin askeri bulunuyor. Çekilme sürecinde ABD yönetimi bölgede 200'e yakın asker bırakmak istiyor.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması da masada. Türkiye, bu konudaki hassasiyetlerini bir kez de Jeffrey'e iletecek. Atılması gereken adımlara dikkat çekilecek.

S-400 konusu da görüşülecek

Bir diğer konu ise S-400 ve Patriot hava savunma sistemleri.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkıyor. Alternatif olarak ise Patriot Hava Savunma sistemi sunuluyor. Ancak Türkiye'nin bu konudaki tavrı net.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma süreci devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber