Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Putin, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya, ABD'nin çekilmesinin ardından kararı askıya alacağını duyurmuştu.

INF anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, INF Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Trump, Rusya'nın yıllardır yasaklanan silahları ürettiği ve bulundurduğunu, böylece anlaşmayı ihlal ettiğini savunmuştu. Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton, Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını bizzat iletmişti.

Anlaşma, iki ülke arasında 1987'de imzalanmıştı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından imzalanan anlaşma, nükleer başlık kapasitesi olan orta menzilli füzelerin üretimi ve konuşlandırılmasını karşılıklı yasaklıyordu.

Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ABD ile Rusya arasında devam etmişti. Anlaşmayla iki taraf 500 ile 5 bin kilometre arasında menzile sahip yaklaşık 2 bin 500 füzeyi kullanımdan kaldırmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: Reuters