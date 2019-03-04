Pakistan ile Hindistan arasında bir kez daha tansiyon yükseldi. İki ülke askerleri Keşmir Kontrol Hattı'nda ağır silahlarla karşılıklı ateş açtı.

3 saatten fazla süren yoğun çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sınırdaki ailelere yardım yapıldı

Hindistan'ın Pakistan kontrolündeki bölgeye atışları korkuttu. Azad Keşmir bölgesinin sınıra yakın yerlerinde yaşayan 200 aile, hükümetin kurduğu sığınaklara yerleştirildi.

İslamabad hükümeti, yoğun hava saldırıları tehdidi altındaki ailelere barınma, giyecek, gıda ve ilaç yardımı sağladı.

Peki iki nükleer gücü karşı karşıya gelmesi ülke liderlerini nasıl etkiledi?

Uzmanlara göre, Hindşstan'da Nisan'da başlayacak seçim sürecinde, Başbakan Narendra Modi Pakistan ile gerilimi lehine kullanabilir.

Barış çağrısı yapan Pakistan Başbakanı İmran Han ise bu tavrı ile destek toplamış görünüyor.



Pakistan'da İmran Han'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olması 400 bin imza toplandı.

İmran Han sosyal medya hesabından açıklama yaptı,,

"Ben Nobel'e layık değilim. Keşmir sorununu çözen Nobel'e layıktır" dedi.

Kaynak: TRT