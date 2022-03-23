Düzinelerce önde gelen Jamaikalı, İngiltere Prensi William ve eşi Kate'in ziyaretini resmen reddederek, özür ve tazminat talep etti.

Ülkede artan sayıda insan, Karayip ada ülkesi Barbados'un geçen yıl yaptığı gibi, monarşiyle olan bağları tamamen kesmeyi düşünüyor ve kaynaklar İngiltere medyasına ayrılık sürecinin zaten devam etmekte olabileceğini söylüyor.

Yüzlerce protestocu Salı günü İngiliz Yüksek Komisyonu binasının dışında kraliyet çiftiyle buluşmak için toplandı ve Jamaikalı politikacılar, iş dünyası liderleri, müzisyenler ve kendisine Avukatlar Ağı adını veren diğer profesyonellerden oluşan bir koalisyonun açık mektubu Yüksek Komisyona teslim edildi.

Mektupta, İngiliz monarşisinin Jamaika'yı 60 yıllık bağımsızlığını kutlamak için tazmin etmesi için 60 neden sıralandı.

Özür ve tazminat talebinin yanı sıra hastaneler ve okullar inşa etmek, toprakların eşit dağıtıldığından emin olmak gibi isteklere yer verildi.