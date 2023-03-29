Bölge vahşi yaşam yöneticisi olan Sean Shepherd, "Bu kurbanın hafif yaraları olmasına rağmen, bu olayı ciddiye alıyoruz" dedi.

Kurban, 18 Mart'ta karısıyla birlikte jakuzideyken bir şeyin kafasını tuttuğunu hissettiğini söyledi.

İkili, Nathrop, Colorado'nun yaklaşık 8 kilometre batısında, yoğun ormanlık bir alanda kiralık bir evde kalıyorlardı.

Yetkililer, başka bir dağ aslanının muhtemelen bir araç tarafından öldürüldüğünü söylüyor.

Colorado Parklar ve Vahşi Yaşamlar Kurumu basına yaptığı açıklamada, "O ve eşi çığlık atmaya ve hayvana su sıçratmaya başladı.Kurbanın karısı bir el feneri alıp hayvanın üzerine tuttu ve hayvanın daha sonra dağ aslanı olduğunu belirlediler." dedi.

Çift, hayvanı korkutup güvenli bir şekilde kiralık eve dönmeyi başardı.