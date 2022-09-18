Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşın en ağır izlerinin görüldüğü kentlerden biri Harkov bölgesindeki İzyum.

Saldırılar nedeniyle binaların yüzde 80'inin yıkıldığı kentte elektrik bulunmuyor. Diğer kentlerle de iletişimin sağlanamadığı İzyum'da kış aylarının yaklaşmasıyla endişe daha da büyüyor.

Isıtma sistemlerinin de saldırılarda zarar gördüğü kentte halk yemeklerini sokakta yapıyor.

"İzyum yakınlarındaki ormanda 400'den fazla mezar var"

İzyum kentinin Rus ordusundan geri alınmasının ardından toplu mezar bulunduğunu ve detayları araştırdıklarını duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"İzyum'daki toplu mezarlıkta 400'den fazla ceset bulundu. İşkence izleri olan çocuklar, füze saldırıları sonucu ölenler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaşçıları. Rusya sadece ölüm ve acı bırakıyor. Katiller ve işkenceciler, insani olan her şeyden mahrum. Kaçmayacaksın, saklamayacaksın. İntikamımız gerçekten korkunç olacak. Bugün dünya, Rus ordusunun geride bıraktıklarını görmeli. İzyum yakınlarındaki ormanda 400'den fazla mezar var. Hala tam olarak kaç ceset olduğunu bilmiyoruz. Rusya zaten dünyadaki en büyük terör kaynağı haline geldi. Başka hiçbir terörist güç bu kadar çok ölümün arkasında durmuyor. Dünya harekete geçmeli. Rusya, terörizmin devlet sponsoru olarak tanınmalı."