Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla devlet başkanı ile 50'den fazla hükümet başkanının katılacağı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul görüşmeleri için bu hafta New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor.

Ülkenin en büyük polis gücünü oluşturan New York Polis Departmanı (NYPD), yaklaşık 20 bini sivil olmak üzere 55 bin polis çalışanıyla yarından itibaren bu hafta şehirde yoğun mesai yapacak.

NYPD'nin yanı sıra BM binası civarında BM polisi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ve gizli servis elemanları da çevrede kuş uçurtmayacak.

NYPD Bölüm Başkanı Kenneth Corey, BM haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle Genel Kurul'a yarı katılım olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl, korunması gereken daha fazla devlet başkanı, daha fazla personel ihtiyacı, daha fazla şehirdeki düzene müdahale ile son birkaç yıla göre yaşadığımız en büyük BM etkinliği olacak." ifadesini kullandı.

Corey, New Yorklulara bu hafta ulaşım olarak mümkün olduğunca toplu taşıma vasıtalarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunarak, "İnsanlardan gelecek hafta biraz daha sabırlı ve uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yarın yapılacak cenaze töreninin ardından New York'a diplomat akını olacağına dikkati çeken Corey, güvenlik amacıyla belli bölgelerin tamamen araçlara kapatılması ve yaya trafiğinin durdurulmasına da bu nedenle yarın başlanacağını açıkladı.

Corey, şu ana kadar belirli veya kayda değer bir tehdit olmadığını, ancak her şeye rağmen insanları güvende tutmak için şehirde tüm hazırlıkların yapıldığı bilgisini verdi.

Manhattan'ın belli sokak ve caddeleri trafiğe kapatılacak

BM Genel Kurulu'nun açılışı için haftalar öncesinden hazırlıklara başlayan NYPD, BM binasının bulunduğu Manhattan'ın orta doğu kesimini tamamen kamu trafiğine kapatarak güvenlik kordonu altına alacak metal bariyerleri sokaklara bıraktı, mobil polis gözetleme kulelerini kurdu.

Genel Kurul haftası boyunca, bombalı araç saldırılarına karşı bazı noktalara ağır beton barikatlar yerleştirilirken yarından itibaren, ABD Başkanı Joe Biden'ın şehirde kalacağı süre boyunca otelinin civarı başta olmak üzere önemli bina ve sokak girişlerine siper amaçlı kum yüklü iş kamyonları çekilecek.

Yine yarından itibaren Manhattan'ın orta doğu kesiminde 48. ile 42. Sokak arasında kalan 1. Cadde normal trafiğe tamamen kapatılırken, bu alanda sadece devlet başkanı düzeyindeki araç konvoylarının hareketine izin verilecek.

Bunların dışında NYPD, Manhattan'ın doğu ve batısında bulunan FDR anayolunun bir kısmı dahil, orta kesiminde birçok cadde ve sokağı bir hafta boyunca güvenlik gerekçesiyle trafiğe tamamen veya sınırlı şekilde kapalı tutacak.

BM Genel Kurul görüşmeleri için gelen liderlerin çoğunun, şehrin en işlek ve lüks caddesi olan 5. Cadde civarındaki otellerde kalması nedeniyle bu bölgelerde de trafik gün içinde neredeyse duracak.

Özellikle söz konusu devlet başkanlarının özel araçlarının BM binasına hareketleri sırasında, geçişler için polis birçok sokağın ve caddenin köşe başlarında yaya trafiğini de geçici olarak tamamen durdurabiliyor.

BM binası civarında yaya trafiği de sınırlanacak

Dünya liderlerinin BM Genel Kurulu'nda hitaplarını yaptığı hafta, BM binasının bulunduğu 1. Cadde ve 42. Sokak ile 48. Sokak arası yaya trafiğine de kapatılarak tamamen halka kapalı bölge haline geliyor.

Bu bölgeye hafta boyunca sadece BM kartı bulunan kişiler, BM polisi, NYPD, federal ajanlar ve gizli servis çalışanlarının bulunduğu belli güvenlik noktalarında yapılan kimlik kontrolleri ve K-9 köpeklerinin çanta koklaması sonucu geçebiliyor.

BM geçiş kartlarının da kendi içinde güvenlik kategorileri bulunuyor. Devlet Başkanlarının yer aldığı delegasyona ve onlara eşlik edecek personele VIP geçiş kartları verilirken alt düzey diplomatlar, BM çalışanları, basın mensupları ve davetliler de BM içinde sınırlı olarak belli bölgelere erişim sağlayabiliyor.

BM, Doğu Nehri üzerinden sahil güvenlik botlarıyla korunacak

NYPD, FBI ve gizli servis çalışanları tarafından sıkı bir şekilde karadan korunacak BM binası için ayrıca havadan ve denizden de saldırı tehditlerine karşı sürekli teyakkuz halinde bulunuluyor.

Başta BM binasının üstü olmak üzere, civardaki bazı stratejik binaların katlarına keskin nişancılar yerleştirilirken, NYPD'ye ait güvenlik helikopterleri ve insansız hava araçları da şehrin üzerinde hava güvenliğini tesis edecek.

Manhattan'ın doğu yakasından geçen Doğu Nehri üzerinde ABD Sahil Güvenlik ve NYPD Özel Operasyon birimlerine ait silahlı botlar, BM Genel Kurulu'nun açılışı boyunca görev yapacak.

BM Genel Kurul haftasında özellikle dünya liderlerinin katıldığı yüksek düzeyli toplantıların yapıldığı günlerde, alınan olağanüstü güvenlik önlemleri çerçevesinde Doğu Nehri, kuzeyde 59. Sokak üzerinde bulunan Queensboro köprüsü ile güneyde 35. Sokak arası tamamen yüzen vasıta trafiğine kapatılıyor.

Normal zamanlarda ise Doğu Nehri üzerinde hareket eden vasıtalardan BM binasının kıyısına 150 metre açıktan geçmeleri isteniyor. Bu alana giriş için sahil güvenlik birimlerinden izin alınması gerekirken, bu düzenlemeyi ihlal edenler 50 bin dolar para veya hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

BM binası çevresi, gösteri ve protestolara sahne olabilir

BM Genel Kurulu haftasında, diplomasi trafiğinin yoğunluğu kadar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gruplar da uluslararası camiaya seslerini duyurmak için BM binası çevresinde gösteri ve protesto düzenleyebiliyor.

Eylemciler, başta 1 ve 2. Cadde arasındaki Dağ Hammarskjold Plaza parkı başta olmak üzere BM binasının karşısındaki sokaklarda ve 2. Cadde üzerinde, polis kordonu içinde protesto gösterileri yapabiliyor.

Bu bölgenin dışında devlet başkanlarının kaldığı otel önleri de destek veya protesto gösterilerine sahne olurken diplomatik misyonların bulunduğu bina önlerinde de gösteriler yapılabiliyor.