Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre, 2 hafta boyunca Amsterdam'a yapılan seferlerde, uçakta 2 valiz görevlisi de yer alacak.

Icelandair yetkilisinin açıklamasına yer verilen habere göre, uçuşlardaki gecikmeleri önlemek için bu yönteme başvuruldu; valizlerin indirilip yüklenmesi sürecini hızlandırmak için gerekirse hostes ve pilotlar da yardımcı olacak.

Uygulamanın devam edip etmeyeceğine, 2 haftalık sürenin sonunda, etkililiğine göre karar verilecek.

Schiphol Havalimanı’nda personel eksikliği sebebiyle nisan ayından bu yana uçuşlarda ve valizlerin ulaştırılmasında sıkıntılar yaşanırken yerel medyada çıkan haberlerde, Schiphol'de yolculara ulaştırılmayı bekleyen bagaj sayısının 16 bini bulduğu belirtilmişti.