Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, ordunun 7-8 Temmuz'da Plateau eyaletine bağlı Ladi bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

Ordu, operasyonlarla silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişiyi kurtardı.

Operasyonlarda 2 çete elebaşı etkisiz hale getirildi, çok sayıda çete üyesi de yaralı olarak kaçtı.