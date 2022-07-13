Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı kişiler kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonlarla kurtarıldı.
Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, ordunun 7-8 Temmuz'da Plateau eyaletine bağlı Ladi bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini açıkladı.
Ordu, operasyonlarla silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişiyi kurtardı.
Operasyonlarda 2 çete elebaşı etkisiz hale getirildi, çok sayıda çete üyesi de yaralı olarak kaçtı.
Etiketler: Nijerya
Son Haberler
- 16:59
- 16:52
- 16:43
- 16:35
- 16:35
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Biden İsrail'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz